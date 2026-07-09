Scaloni mantendría la base del equipo para enfrentar a Suiza: dos dudas en el once titular

El entrenador de la Selección Argentina prepara el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 con pocos cambios respecto al equipo que eliminó a Egipto. Las incógnitas pasan por el lateral derecho y el centrodelantero.

Hoy 15:35

La Selección Argentina continúa con su preparación para afrontar el trascendental duelo frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, y todo indica que Lionel Scaloni mantendrá la base del equipo que protagonizó la histórica remontada ante Egipto. Aunque el entrenador realizará las últimas pruebas entre jueves y viernes, no se esperan demasiadas modificaciones en la formación inicial.

Luego del entrenamiento abierto del miércoles, el plantel mostró un clima de tranquilidad y confianza tras dejar atrás la tensión que significó la clasificación. Ahora, con la mira puesta en el encuentro del sábado en el Kansas City Stadium, el cuerpo técnico considera que, más allá del resultado, el equipo dominó gran parte del partido frente a Egipto y que los principales problemas estuvieron en la eficacia ofensiva y algunos desajustes defensivos.

Las principales dudas vuelven a centrarse en dos posiciones. En el lateral derecho, Nahuel Molina pelea por conservar su lugar frente a Gonzalo Montiel, mientras que en el ataque la disputa está entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Tanto Molina como Julián no tuvieron su mejor actuación en los octavos de final, mientras que Montiel y, especialmente, el Toro Martínez aprovecharon sus ingresos desde el banco para cambiar el desarrollo del encuentro.

Lautaro fue una de las figuras de la remontada al participar en el segundo gol y asistir a Enzo Fernández en el tanto del triunfo, por lo que sus buenas actuaciones alimentan la posibilidad de meterse entre los titulares. De todas maneras, Scaloni suele esperar hasta los últimos entrenamientos antes de confirmar el equipo y no se descarta alguna variante sorpresiva en la mitad de la cancha.

La probable formación de Argentina ante Suiza

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

La práctica de este jueves será a puertas cerradas y servirá para que el cuerpo técnico empiece a definir los últimos detalles de un equipo que buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título y meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.