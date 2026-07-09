Francia y Marruecos se juegan un lugar en las semifinales del Mundial 2026

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|0
|0
|0
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|G
|E
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|GC
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
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El encuentro se disputará este jueves, en el Gillette Stadium de Boston, con arbitraje del argentino Facundo Tello. Hora y TV.
La selección de Francia se enfrentará este jueves con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
El partido está programado para las 17 (hora Argentina), en el Gillette Stadium de Boston, contará con arbitraje del argentino Facundo Tello y podrá verse a través de DSports y Paramount+.
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