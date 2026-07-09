Bokalic llamó a "reconstruir la unidad en medio de las diferencias" en el Día de la Independencia

Durante la misa por el 9 de Julio, el arzobispo invitó a reflexionar sobre la independencia como un proceso vivo, atravesado hoy por desafíos sociales, polarización y la necesidad de diálogo.

Hoy 09:25

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia Argentina, el arzobispo Vicente Bokalic encabezó la misa central y dejó un profundo mensaje centrado en la unidad, el diálogo y la construcción colectiva de la patria.

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Durante su homilía, el prelado propuso mirar la independencia no solo como un hecho histórico, sino como “un proceso que continúa”, marcado por tensiones, búsquedas y desafíos que atraviesan a la sociedad actual. Recordó que, así como en 1816 convivían distintas miradas, intereses y realidades, hoy también la diversidad forma parte constitutiva del país.

En ese sentido, remarcó que “no todos pensaban de la misma manera” en los orígenes de la nación, pero aun así supieron encontrar un camino común. Esa enseñanza, sostuvo, sigue vigente en un presente atravesado por fuertes polarizaciones sociales y políticas.

El arzobispo insistió en que la independencia “fue y sigue siendo un camino”, que requiere compromiso permanente con valores como la justicia, la igualdad y el bien común. En ese marco, subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones y promover una convivencia donde todas las voces sean escuchadas.

El gobernador Elías Suárez y el senador Gerardo Zamora participaron de la ceremonia.

Asimismo, Bokalic destacó el papel de la Iglesia como espacio de encuentro, al afirmar que su misión no es imponer uniformidad, sino acompañar, tender puentes y fomentar la fraternidad. “No se trata solo de unidad, sino de acompañamiento”, expresó, al tiempo que llamó a sostener el diálogo incluso en medio de las diferencias.

En otro tramo de su mensaje, advirtió sobre los riesgos de la fragmentación social: “Cuando predominan intereses particulares, se vuelve muy difícil construir acuerdos que hagan posible una sociedad más inclusiva”, señaló. Por ello, convocó a priorizar el bien común por encima de las disputas.

Finalmente, el arzobispo dejó un llamado a toda la comunidad a renovar el compromiso con la patria: trabajar por una sociedad más justa, donde todos puedan ser escuchados y reconocidos, retomando así el espíritu de quienes forjaron la independencia.