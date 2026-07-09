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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 15º
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Locales

“La independencia se construye constantemente”: la ministra O´Mill fue parte del acto por el 9 de Julio

La ministra de Justicia de Santiago del Estero participó del acto realizado en plaza Libertad. En declaraciones a la prensa, la funcionaria destacó la necesidad de respetar y consolidar el federalismo.

Hoy 10:25
Foto de archivo.

“Es un día muy importante para todos los argentinos, a la independencia la construimos constantemente”, sostuvo la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Dra. Matilde O´Mill.

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La funcionaria acompañó las actividades realizadas por el Estado santiagueño en el marco de un nuevo aniversario por el Día de la Independencia.

O´Mill destacó en todo momento la importancia que tiene la fecha para los argentinos y remarcó que el país tiene “el desafío constante” de consolidar las instituciones y apostar por una “economía que genere oportunidades para todos” y una Justicia que brinde confianza a todos”.

En otra parte de sus declaraciones, la funcionaria santiagueña instó a continuar apostando al federalismo, a pesar de la política del gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei. “Nos sigue desafiando la historia para seguir constuyendo federalismo, lo que implica respetar la decisión de cada una de las provincias para definir su destino”, enfatizó.

O´Mill dijo que la “Patria grande tiene características asimétricas” y reiteró la necesidad de trabajar por un país que brinde “oportunidades para todos los argentinos”.

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