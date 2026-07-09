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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 15º
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País

En vivo: Milei encabeza el Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana

Tras la vigilia en Tucumán, el Presidente regresó a Buenos Aires junto a su Gabinete para la tradicional ceremonia religiosa.

Hoy 10:31

El presidente Javier Milei volverá este jueves a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para encabezar el Tedeum por el 9 de Julio, tras haber participado de la vigilia en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán acompañado de gobernadores aliados.

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El acto comenzará a las 11 y seguirá el mismo esquema que la ceremonia del 25 de mayo, con una caminata del Presidente y su Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral.

La misa estará a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva, quien habitualmente hace un llamado a superar la polarización y a atender a los sectores más vulnerables, incluyendo jubilados y personas con discapacidad.

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