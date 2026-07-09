Conductor ebrio causa accidente y es detenido en San Pedro

Un conductor con 1,09 g/l de alcohol en sangre fue detenido tras colisionar con dos motocicletas, provocando heridas a cuatro personas en San Pedro.

Hoy 14:12

Efectivos policiales de la Seccional 35° llevaron a cabo la detención de un automovilista ebrio que había colisionado con dos motos y posteriormente se dio a la fuga, en la ciudad de San Pedro. Tras su aprehensión, el control de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Cuatro personas resultaron heridas en el incidente y fueron trasladadas al hospital Guillermo Paterson, incluyendo a dos menores de edad, de 16 y 14 años.

El siniestro vial fue reportado en la madrugada, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos encontró a cuatro personas heridas en un tramo de la avenida Brasil, cerca de la esquina con la avenida Presidente Perón. Además, se encontraron dos motocicletas sobre la cinta asfáltica, una Guerrero de 110 cc. y una Gilera también de 110 cc.

Alrededor de las 6:10 AM, una ambulancia del Same y agentes de la Seccional 35° acudieron al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron rápidamente trasladados al hospital Guillermo Paterson.

Los agentes se entrevistaron con los motociclistas, quienes informaron que habían sido atropellados por un auto Renault Clío de color blanco, que se dio a la fuga tras el incidente. A partir de este momento, los móviles policiales comenzaron a buscar el paradero del vehículo involucrado.

Minutos después, los efectivos avistaron al fugitivo en la avenida Brasil y lo persiguieron durante varias cuadras, incluyendo la calle Ecuador y la avenida Uruguay. Finalmente, a la altura del barrio Jardín, el automovilista detuvo su marcha y los efectivos del cuerpo de Infantería procedieron a su detención, así como la de su acompañante, ambos hermanos de 40 años.

Tras la detención, los hombres fueron llevados a una dependencia policial, donde el personal de Seguridad Vial realizó el control de alcoholemia al conductor, confirmando el resultado positivo de 1,09 g/l. Como resultado, el individuo quedó demorado en la unidad policial bajo la disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En cuanto a los heridos, el más grave fue un joven de 19 años, diagnosticado con fractura de la tibia izquierda, quien tuvo que permanecer internado para su recuperación.