Emotivo homenaje al Indio Solari a un mes de su fallecimiento

La muerte del Indio Solari ha generado un profundo impacto en su familia y seguidores, quienes continúan expresando su cariño a través de redes sociales.

Hoy 15:12

La muerte del Indio Solari dejó un vacío inmenso entre sus seres queridos y el público que lo siguió durante décadas. A un mes de su fallecimiento, las expresiones de cariño en redes sociales no cesan. Este domingo 5 de julio, la familia del músico conmovió con un sentido posteo en homenaje a su memoria.

La publicación incluyó referencias a las últimas fotografías capturadas del artista, tomadas un día antes de su muerte. 'Jueves 4 de junio a la tardecita', escribieron junto a las imágenes de Gastón Daus, uno de sus colaboradores más cercanos. En las postales, se observa al Indio Solari en el jardín de su hogar, con sus icónicos lentes oscuros, una camisa, un saco y el bastón que lo acompañó en sus últimos años debido al Parkinson.

Otra de las imágenes muestra al cantante junto a un árbol de hojas rojas caídas sobre el césped, una escena que, aunque simple, está cargada de simbolismo. Esta fotografía ya había sido difundida tras su fallecimiento, pero recobró fuerza al formar parte del homenaje de su familia.

El mensaje que acompañó las fotos fue breve, pero lleno de sentimiento: 'Te amamos tanto viejito... V y B', haciendo referencia a Virginia Mones Ruiz, su compañera de vida durante 45 años, y Bruno Solari, su hijo. La publicación recibió miles de me gusta y cientos de mensajes de afecto en poco tiempo.

Entre los comentarios, se encontraron figuras como Matías Martin y Benjamín Rojas, así como una multitud de fanáticos que recordaron el legado del músico. 'Siempre presente'; 'Que su música no pare nunca más'; 'Gracias Viru y Bruno por compartirnos al Indio'; 'Lo tenemos mucho más presente que antes. Los abrazamos con él', fueron algunos de los mensajes que reflejaron el cariño por su figura.

El Indio Solari, conocido por su música y su carisma, sigue siendo un ícono en la escena musical argentina. Su legado perdura en la memoria de quienes lo admiraron y continúan celebrando su vida a través de recuerdos y homenajes como este, que resaltan su impacto cultural.