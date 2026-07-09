Techint volvió a perder: el dueño del Inter Miami y una italiana ganaron la mayor obra del GNL de Vaca Muerta

Ambas compañías nunca construyeron infraestructura energética en el país y llegan de la mano de un socio local, Contreras Hermanos, que participó en el diseño y la ingeniería del proyecto.

Hoy 15:14

Dos empresas que nunca antes operaron en la Argentina se quedaron con la construcción del gasoducto más grande de la historia del país, una obra clave de US$1200 millones para el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que lideran YPF, ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dhabi.

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El consorcio ganador está integrado por la estadounidense Pumpco —propiedad del mismo empresario dueño del Inter de Miami, donde juega Lionel Messi— y la italiana Bonatti. Ambas compañías nunca construyeron infraestructura energética en el país y llegan de la mano de un socio local, Contreras Hermanos, que participó en el diseño y la ingeniería del proyecto, aunque no pudo presentarse como oferente porque la licitación fue exclusivamente internacional.

Las empresas ganadoras recibieron ayer la notificación formal de la adjudicación. La obra todavía depende de que se apruebe la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) del proyecto, un paso que debería producirse a fin de este año o a comienzos de 2027.

El nuevo ducto conectará la Meseta Buena Esperanza, en pleno corazón de Vaca Muerta, con la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde se emplazará la terminal de exportación marítima. En total son dos tramos que corren en paralelo a lo largo de 527 kilómetros: uno de gas, de 48 pulgadas de diámetro, y otro de líquidos, de 24 pulgadas.

El primero será, si se concreta, el gasoducto de mayor diámetro construido en la Argentina: supera ampliamente a las 36 pulgadas del Perito Moreno —antes llamado Néstor Kirchner— y al ducto que financia Southern Energy (SESA), la otra iniciativa de GNL que avanza en paralelo en la cuenca neuquina, de la cual son socios Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

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Aunque los dos proyectos de exportación de gas licuado —el de SESA y el de YPF-ENI-XRG— comparten el mismo corredor geográfico y buena parte de los desafíos técnicos, se trata de desarrollos independientes, con estructuras de financiamiento propias. El ducto que ganaron Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos corre en paralelo al que SESA le adjudicó semanas atrás al consorcio Víctor Contreras y a la italiana Sicim.

Otro golpe para Techint-Sacde

La adjudicación representa la segunda derrota consecutiva para la sociedad Techint-Sacde, presidida por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, en el proceso de licitaciones vinculado a los megaproyectos de exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta. Techint-Sacde había quedado afuera semanas atrás de la construcción del ducto de SESA, y ahora vuelve a perder por 15% de diferencia en precios en la carrera por el gasoducto de YPF-ENI-XRG, pese a ser las únicas empresas locales habilitadas para competir en esa instancia junto con los oferentes internacionales.

LA NACION consultó a Techint, pero no quisieron hacer comentarios.

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El resultado golpea a dos compañías que históricamente concentraron la construcción de la infraestructura de ductos del país y que hoy atraviesan un proceso de renovación de su liderazgo en el sector: la UTE está terminando de construir el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), la obra que llevará petróleo desde la cuenca neuquina hasta la terminal de exportación de Punta Colorada, en Río Negro.

Para Pumpco, en cambio, la adjudicación llega después de tres intentos fallidos. La compañía es subsidiaria de MasTec, la constructora fundada por el empresario cubanoamericano Jorge Mas, una de las principales constructoras de ductos de Estados Unidos, con una facturación anual cercana a los US$13.000 millones. MasTec busca desde hace tiempo ingresar al mercado latinoamericano a través de la Argentina y ya había ofertado, sin éxito, en la reversión del gasoducto norte, en la construcción del oleoducto VMOS y del gasoducto de SESA, en todos los casos superada por la sociedad Techint-Sacde.

Fuentes del sector remarcaron que la creciente competencia entre oferentes internacionales terminó beneficiando el costo final de los proyectos. “La competencia le hizo bien a la Argentina”, señalaron, en referencia a la baja de precios que mostraron las últimas licitaciones de infraestructura energética vinculadas a Vaca Muerta.

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El proceso de adjudicación de la obra civil es apenas una de las etapas del proyecto. En paralelo, el consorcio YPF-ENI-XRG ya avanza con el pliego para licitar los materiales: los caños que compondrán ambos ductos saldrán a licitación en las próximas semanas y se espera que la adjudicación de esa etapa se resuelva en dos o tres meses.

Si el proyecto recibe luz verde con la decisión final de inversión, Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos quedarán a cargo de la ingeniería y la ejecución de la obra, que se sumará a la creciente infraestructura de exportación que la Argentina construye en el sur del país para posicionarse como proveedor de GNL en los mercados de Europa y Asia.

El proyecto de YPF, ENI y XRG es, junto con el de SESA, una de las dos grandes apuestas con las que la Argentina busca convertirse en exportadora de GNL a gran escala hacia fines de esta década. XRG se sumó como socia de YPF y ENI a comienzos de noviembre del año pasado, en una operación que marcó el desembarco de Adnoc en la cuenca neuquina. Desde entonces, el consorcio avanza en paralelo con la definición de la ingeniería, el financiamiento y los contratos de infraestructura que la iniciativa necesita antes de llegar a la instancia de decisión final de inversión.

La magnitud de los dos ductos —527 kilómetros de extensión, con un diámetro de 48 pulgadas para el tramo de gas— da la dimensión de la escala que empiezan a tomar los proyectos de exportación vinculados a Vaca Muerta, que hasta hace pocos años se limitaban al abastecimiento del mercado interno y a exportaciones acotadas hacia los países limítrofes. La consolidación de estas obras, sumada al desarrollo del oleoducto VMOS y a la ampliación del gasoducto Perito Moreno, forma parte de la transformación de la cuenca neuquina en un polo exportador de petróleo, gas y GNL con proyección hacia Europa y Asia.