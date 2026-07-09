Sin Villarruel, Milei participó del Tedeum del 9 de Julio escoltado por su nuevo Gabinete

La ceremonia patria reunió al Presidente con ministros y referentes del oficialismo, en medio de los cambios internos del Gabinete y sin la presencia de la Vicepresidenta.

Hoy 13:32

El presidente Javier Milei participó este jueves por la mañana del tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en conmemoración de un nuevo aniversario de la Independencia.

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El mandatario recorrió a pie los metros que separan la Casa Rosada de la Catedral, acompañado por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y por integrantes de su equipo de gobierno. Durante el trayecto, se detuvo a acariciar a varios caballos del Regimiento de Granaderos.

Detrás del Presidente caminaron ministros, legisladores y colaboradores del oficialismo. Entre ellos estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el flamante vocero Adrián Ravier, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la senadora Patricia Bullrich.

También participaron funcionarios del Gabinete nacional, como Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Carlos Presti, Juan Bautista Mahiques y Federico Sturzenegger.

La ceremonia se desarrolló sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sí había coincidido con Milei durante la vigilia realizada en Tucumán. Según trascendió, tampoco fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia al Tedeum por la fecha patria.

Al ingresar a la Catedral, Milei se persignó ante el altar y saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a su familia, incluido su hijo recién nacido. Luego siguió la oración a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Durante la homilía, la Iglesia llamó a dejar atrás “el individualismo” y la “mezquindad política”. “Escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura”, señaló el prelado.

García Cuerva también remarcó que la Argentina “necesita de todos, porque nadie es descartable”, y pidió “respetar a los demás”, reconocer sus valores y “compadecerse de sus angustias”.

En la previa, la plana completa del Gobierno salió al balcón de la Casa Rosada para saludar a las personas reunidas en Plaza de Mayo. Entre aplausos y cánticos de “Argentina, Argentina”, Milei presentó uno por uno a ministros y colaboradores.

Las mayores reacciones fueron para Patricia Bullrich y Diego Santilli, en una jornada patria que mostró al Presidente rodeado por su nuevo esquema de poder y sin la presencia de la Vicepresidenta.