Tras el Tedeum, Zamora cuestionó al Gobierno nacional: “Lo único que le importa es la reelección, que se dedique a levantar el país que se está cayendo a pedazos”

El senador nacional habló tras la ceremonia por el Día de la Independencia en la Catedral Basílica y apuntó contra los recortes a las provincias, la paralización de obras y la caída del consumo.

Hoy 10:11

El senador nacional Gerardo Zamora participó este jueves del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Basílica, ceremonia presidida por el cardenal Vicente Bokalic en el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

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Tras la ceremonia religiosa, que contó con la presencia del gobernador Elías Suárez, autoridades provinciales, municipales, legislativas y judiciales, Zamora habló con la prensa y dejó fuertes definiciones contra el Gobierno nacional.

En primer lugar, el senador destacó el significado de la fecha patria y llamó a la unidad de los argentinos. “Es un día que nos tiene que juntar, unir y congregar a todos en pos de una Nación que tiene que seguir construyendo la historia, la libertad de los argentinos, el progreso del pueblo y la paz”, expresó.

También sostuvo que, en tiempos difíciles, es necesario “rogar a Dios que nos acompañe y nos ilumine a los argentinos”, y recordó “la gesta de todos los hombres de aquel 9 de julio que declararon nuestra independencia”.

Consultado sobre el pedido de compromiso realizado por el presidente Javier Milei a los gobernadores, Zamora fue crítico: “Esperemos que cumpla. Hasta ahora, la verdad, yo firmé el Pacto de Mayo y lo único que tuvieron las provincias fueron recortes e incumplimiento de las leyes que corresponden a los recursos de nuestras autonomías y a nuestra gente”.

En esa línea, afirmó que las provincias deben buscar coincidencias, pero también defender sus intereses. “Siempre nos van a encontrar en la búsqueda de coincidencias, pero las provincias debemos defender nuestros intereses”, remarcó.

Zamora advirtió además sobre el impacto de la política económica nacional en distintos sectores. Según señaló, existen “grandes inversiones que todavía no llegan” y un esquema que, a su criterio, deja afuera a gran parte de la población.

“Hay una franja que deja a más del 80% de la población afuera, sin industria, sin comercio, sin construcción, sin servicios, sin turismo. Eso genera desocupación, caída del consumo y gran endeudamiento del pueblo argentino”, sostuvo.

El senador consideró que, en ese contexto, “es muy difícil mantener la vida cotidiana en un proceso de caída tan fuerte de la economía” y expresó su deseo de que se busquen coincidencias para revertir la situación.

Al ser consultado por la reactivación de obras, Zamora aseguró que Santiago del Estero viene realizando reclamos de manera permanente y que la provincia debió hacerse cargo de proyectos paralizados por la Nación.

“Nosotros hemos reactivado gran parte de las obras. Algún día la Nación tendrá que pagar este incumplimiento, porque con nuestros esfuerzos y los ahorros del pueblo santiagueño tuvimos que continuar algunas rutas, como la de Sumampa al límite con Córdoba, reactivar 4.000 viviendas, algunos acueductos y otras obras”, afirmó.

También advirtió que hay obras que la provincia no puede continuar sin asistencia nacional. “Hay cinco rutas de gran producción que están totalmente deterioradas y abandonadas. Esto es general de todo el país y es una idea que no comparto. No podemos destruir la infraestructura del país”, cuestionó.

En ese sentido, planteó: “Dentro de poco tiempo nos vamos a quedar sin rutas, ¿y por dónde va a transitar la producción?”.

Zamora también vinculó la caída del consumo con el deterioro de los recursos de las provincias y los municipios. “Hay que afrontar funciones indelegables del Estado. El Estado no puede desaparecer y creo que es un debate que tenemos que darnos los argentinos”, sostuvo.

Por último, al ser consultado sobre la posible eliminación de las PASO y el debate electoral impulsado desde el Gobierno nacional, Zamora lanzó una de sus frases más duras: “Es lo único que le importa al Gobierno, la reelección. Que se dedique a gobernar primero y a levantar el país, que se está cayendo a pedazos”.