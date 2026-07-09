Silva Neder: "Desde el federalismo queremos construir una patria verdaderamente libre y soberana"

El Vicegobernador hizo un llamado a la unidad estratégica de los estados provinciales, advirtiendo que el crecimiento nacional no debe darse a expensas de las autonomías regionales.

Hoy 12:19

En el marco del acto central por el 210° aniversario de la Independencia de la República Argentina que se realizó en la Plaza Libertad y que fue encabezado por el gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder brindó un mensaje de fuerte impronta federal.

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En tal sentido, convocó a todos los sectores a trabajar de manera mancomunada. "Desde el federalismo queremos construir una Patria verdaderamente libre y soberana", afirmó, marcando la postura irrenunciable de la provincia en la defensa de su autonomía y su rol en la historia nacional.

En este sentido, aportó una profunda mirada histórica y cívica sobre la fecha patria, asegurando que "la independencia es un proceso dinámico, continuo que no solamente debe integrar ese proceso el 25 de Mayo de 1810 y el 9 de Julio de 1816, sino que la debemos construir día a día con nuestras decisiones y responsabilidades, para hacer realidad el ideario de esos hombres y mujeres que es la libertad, la emancipación, la independencia".

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Al respecto, enfatizó de manera categórica: "La soberanía la construimos día a día".

Acto 9 de Julio

Silva Neder subrayó la importancia de las instancias de concertación en el contexto actual del país, señalando que la madurez política es clave para el desarrollo. "Estamos abiertos al diálogo que tenga como objetivo construir la paz a través del consenso para construir la patria todos los días", expresó, vinculando la gestión cotidiana y el entendimiento mutuo con el verdadero sentido de la fecha patria.

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Al profundizar sobre el significado de la construcción colectiva, el titular del Poder Legislativo santiagueño fue categórico al definir el federalismo práctico: "Construir es que las provincias sean escuchadas, buscar consensos, respetar nuestros derechos y desde el federalismo hacer una patria grande", instando a mantener una mirada equitativa que reconozca el valor y el potencial del interior argentino.

En esa misma línea, el Vicegobernador hizo un llamado a la unidad estratégica de los estados provinciales, advirtiendo que el crecimiento nacional no debe darse a expensas de las autonomías regionales.

Afirmó que "las provincias deben buscar coincidencias y consensos, pero también, y de manera prioritaria, defender sus intereses legítimos para garantizar el bienestar de sus pueblos".