La Municipalidad de La Banda celebró el Día de la Independencia con un acto en plaza Belgrano

La ceremonia estuvo presidida por el intendente Roger Nediani, quien estuvo acompañado por funcionarios, vecinos e integrantes de las fuerzas de seguridad y distintas instituciones bandeñas.

Hoy 09:47

En el marco de las actividades conmemorativas por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Municipalidad de La Banda realizó el tradicional acto de izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Belgrano, dando inicio a la jornada patriótica organizada por el municipio.

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La ceremonia estuvo presidida por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, el presidente provisional del Honorable Concejo Deliberante, Miguel Montenegro, y funcionarios del Gabinete Municipal, quienes junto a representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos y vecinos participaron de este emotivo homenaje a la Patria.

Durante el acto, las autoridades realizaron el izamiento de la Insignia Nacional como símbolo de respeto, unidad y compromiso con los ideales de libertad e independencia que dieron origen a nuestra Nación. El momento estuvo marcado por un profundo sentimiento patriótico y de reconocimiento hacia quienes hicieron posible la gesta histórica del 9 de Julio de 1816.