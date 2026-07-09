Felipe Aguilar tras su arribo a Central Córdoba: "Nos estamos preparando para estar a la altura"

El defensor colombiano habló por primera vez como jugador del Ferroviario y destacó la intensidad del fútbol argentino. Además, aseguró que trabaja para ponerse a punto y aportar al equipo de Lucas Pusineri.

Hoy 14:42

Mientras Central Córdoba continúa con su preparación para el inicio de la competencia oficial, uno de sus flamantes refuerzos, Felipe Aguilar Mendoza, brindó sus primeras declaraciones como jugador del Ferroviario. El defensor colombiano expresó su entusiasmo por este nuevo desafío y remarcó que se encuentra adaptándose al grupo y a las exigencias del fútbol argentino.

"Me siento bien y poco a poco me fui sumando a los trabajos. Estoy contento de estar acá", afirmó Aguilar, quien llegó para reforzar la última línea del equipo dirigido por Lucas Pusineri. El zaguero explicó además cuáles son sus principales características dentro del campo de juego: "Soy una persona que apoya bastante al equipo en la parte ofensiva, trato de mantener al equipo organizado para que los de arriba tengan la tranquilidad de marcar".

El defensor también se refirió al desafío que representa competir en el fútbol argentino. "Es un fútbol intenso y físico, donde se compite mucho, y es por eso que estoy aquí. Nos estamos preparando para estar a la altura de la competencia", señaló, dejando en claro que conoce las exigencias que tendrá en esta nueva etapa de su carrera.

Consultado sobre las indicaciones que recibió del entrenador, Aguilar explicó que el principal objetivo en este momento es alcanzar su mejor condición física. "Todavía no hemos entrado mucho en detalles. Solo quiere que me ponga físicamente bien para poder aportar al equipo", comentó.

Por último, el colombiano habló sobre sus primeras sensaciones en el club y destacó el recibimiento que tuvo desde su llegada a Santiago del Estero. "Las personas me han recibido muy bien. Del equipo conozco que ganó la Copa Argentina, jugó la Copa Libertadores y que el club quiere hacer las cosas bien", concluyó el nuevo refuerzo, ilusionado con ser una pieza importante en el proyecto de Central Córdoba para la temporada 2026.