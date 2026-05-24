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Comercio se quedó sin DT: Daniel Veronesse fue despedido tras la derrota ante Unión Santiago

El último campeón del fútbol santiagueño atraviesa un complicado presente en el Torneo Anual y la dirigencia decidió ponerle fin al ciclo del entrenador santafesino luego de la caída por 3 a 1 frente a Unión Santiago.

Hoy 22:40
Daniel Veronesse Comercio

Comercio Central Unidos atraviesa horas de cambios luego de confirmarse la salida de Daniel Veronese como director técnico del equipo. La decisión se tomó tras la derrota por 3 a 1 ante Unión Santiago, resultado que profundizó el flojo arranque del “Tripero” en el certamen local.

El último campeón de la Liga Santiagueña de Fútbol apenas sumó cuatro puntos en las primeras fechas del torneo, con un registro de una victoria, un empate y dos derrotas muy dolorosas. Entre ellas aparece la caída en el clásico frente a Estudiantes y el reciente traspié del viernes, que terminó acelerando el final del ciclo del entrenador santafesino.

La campaña del conjunto rojinegro estuvo lejos de las expectativas generadas tras el título conseguido la temporada pasada. El equipo mostró irregularidad, dificultades defensivas y nunca logró sostener una identidad futbolística en este inicio de campeonato.

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a trabajar en la búsqueda del reemplazante y el principal apuntado sería Jorge “Chavo” Valoy, quien aparece como el máximo candidato para asumir el cargo en las próximas horas. Ahora, en Comercio, buscarán reencauzar el rumbo para volver a ser protagonistas en el fútbol santiagueño.

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