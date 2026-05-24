Christian Petersen es internado nuevamente tras un cuadro de alucinaciones

Christian Petersen ha sido internado nuevamente debido a un grave cuadro de alucinaciones, generando gran inquietud en el ámbito del espectáculo.

Hoy 23:19

El reconocido chef y ex jurado de televisión, Christian Petersen, ha sido internado nuevamente en una clínica, lo que ha suscitado preocupación en el mundo del espectáculo. Esta situación se produce apenas cuatro meses después de haber recibido el alta médica tras un complicado cuadro de salud.

De acuerdo con la información que ha circulado, Petersen habría ingresado a una clínica tras presentar un fuerte cuadro de alucinaciones, lo que llevó a los médicos a estabilizarlo y trasladarlo a un pabellón psiquiátrico.

El estado de salud del chef se ha convertido en un motivo de alarma para sus familiares y allegados, quienes permanecen a la espera de un parte médico oficial que brinde mayores detalles sobre su condición actual.

Cabe recordar que Christian Petersen ya había enfrentado una internación de 26 días meses atrás, después de sufrir una descompensación mientras escalaba en la zona del volcán Lanín, ubicado en la Patagonia.

En declaraciones a la prensa, Petersen comentó: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, refiriéndose a su episodio de salud anterior ocurrido en diciembre.

La situación actual de Petersen ha despertado el interés de los medios y de sus seguidores, quienes esperan que el chef recupere su salud y bienestar lo antes posible.