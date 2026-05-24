Buscan intensamente a “Mili”, una gatita perdida en la zona de Gaucho Rivero y Aguirre

La mascota fue vista por última vez el jueves 21 de mayo y su familia solicita ayuda para poder encontrarla.

24/05/2026

Una familia santiagueña busca desesperadamente a “Mili”, una gatita que se perdió en la zona de Gaucho Rivero y Aguirre y que es intensamente buscada desde el pasado jueves 21 de mayo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron sus dueños, la gatita responde al nombre de “Mili” y tiene un pelaje tricolor, con tonos blancos, marrones y negros. Desde el momento de su desaparición, familiares y vecinos comenzaron una búsqueda por distintos sectores de la zona.

La familia pidió la colaboración de la comunidad para difundir la imagen de la mascota y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

Quienes la hayan visto o tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 3854812562 o 3854812577.

Sus dueños remarcaron que cualquier información, por mínima que sea, puede ser de gran ayuda para lograr que Mili regrese a casa.