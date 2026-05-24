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El mundial está cada vez más cerca y podés ganarte la camiseta de la Selección Argentina

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, Diario Panorama invita a sus seguidores a participar por la camiseta de la Scaloneta.

24/05/2026

La cuenta regresiva ya comenzó. A solo 18 días del inicio del Mundial 2026, Diario Panorama lanzó el segundo sorteo de la camiseta de la Selección Argentina.

El certamen internacional comenzará el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio, por lo que la expectativa empieza a crecer entre los fanáticos argentinos, que ya se preparan para acompañar a la Scaloneta en una nueva cita mundialista.

En este contexto, Diario Panorama invita a participar de un nuevo sorteo a través de sus redes sociales. Para sumarse, los interesados deberán:

Seguir la cuenta oficial @diariopanoramasde.

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Compartirla en sus historias mencionando a Diario Panorama

Y ademas, responder en los comentarios la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los equipos que enfrentará Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026?

Con la ilusión intacta y el Mundial cada vez más cerca, Diario Panorama continúa sumando propuestas para que los santiagueños vivan la previa de una manera especial y puedan alentar a la Argentina con los colores celeste y blanco.

TEMAS Selección Argentina Mundial2026 la Scaloneta

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