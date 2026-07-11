Las hipótesis sobre la muerte del futbolista sudafricano que disputó el Mundial: qué se sabe

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 20º
Mundial 2026
50'
Noruega 1
Inglaterra 1
11 / 07 / 2026
FINALIZADO
España 2
Bélgica 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 2
Marruecos 0
FINALIZADO
22:00
Argentina -
Suiza -
11 / 07 / 2026
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
11 / 07 / 2026 46'
Noruega
1 - 1
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 22:00
Argentina
vs
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Las hipótesis sobre la muerte del futbolista sudafricano que disputó el Mundial: qué se sabe

El mediocampista Jayden Adamas, de 25 años, conmocionó al mundo con la noticia de su fallecimiento. Su entorno pidió respeto y privacidad.

Hoy 17:48

El fútbol mundial quedó conmocionado por la muerte de Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica, a los 25 años. El jugador había representado recientemente a su país en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

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Por el momento, las circunstancias de su fallecimiento no fueron confirmadas oficialmente. Distintos reportes internacionales señalaron que la causa de muerte aún no fue informada y que las autoridades iniciaron una investigación tras el hallazgo de un cuerpo en un suburbio de Ciudad del Cabo.

Tanto su entorno familiar como personas cercanas al futbolista pidieron cautela y respeto en medio del dolor. Brendine Johnson, familiar cercano de Adams, expresó que la noticia golpeó profundamente a todos los allegados.

En este momento, las cosas aún están muy recientes. La familia no querría que la contactaran ahora mismo, no podrían responder a nadie. Esta pérdida nos ha destrozado a todos, justo después de regresar del Mundial y luego recibir esta noticia”, señaló.

Johnson también recordó que había hablado con el futbolista días antes y que Adams se mostraba entusiasmado por su futuro deportivo, tanto con su club como con la selección sudafricana.

El chico estaba muy positivo sobre volver, y poder regresar después del Mundial y ser campeón de la CAF, sabiendo lo que le espera, estaba preparado”, expresó.

En ese sentido, el entorno del jugador insistió en la necesidad de evitar especulaciones. “Pedimos que se respete la privacidad de la familia. Nadie esperaba esto”, remarcó Johnson.

Hasta el momento, no hay una hipótesis oficial sobre la muerte de Adams. Si bien en el ambiente comenzaron a circular distintas versiones, ninguna fue confirmada por la familia, el club ni las autoridades, por lo que el pedido principal es no avanzar con conjeturas sobre las circunstancias personales del futbolista.

La noticia impactó especialmente por el momento que atravesaba el mediocampista. Adams venía de consolidarse como uno de los talentos jóvenes del fútbol sudafricano y había sido parte del plantel de Sudáfrica en la Copa del Mundo.

Antes de llegar a Mamelodi Sundowns, se destacó en Stellenbosch FC, donde fue uno de los jugadores surgidos de la estructura formativa del club y logró ganarse un lugar en el fútbol profesional. Luego dio el salto a uno de los equipos más importantes de Sudáfrica y también se afirmó en la selección nacional.

Tras conocerse la noticia, la Confederación Africana de Fútbol, dirigentes, compañeros y distintas entidades del fútbol sudafricano expresaron sus condolencias por la muerte del jugador. También hubo mensajes de pesar de autoridades deportivas de Sudáfrica y del mundo del fútbol internacional.

La muerte de Jayden Adams deja un fuerte dolor en el fútbol sudafricano y en una generación que lo veía como uno de sus nombres con mayor proyección. Mientras se aguarda información oficial, su entorno pide acompañar con respeto y preservar la intimidad de la familia.

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