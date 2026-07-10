EN VIVO | Noruega e Inglaterra se juegan un lugar en semifinales del Mundial 2026

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Con Erling Haaland y Harry Kane como grandes figuras, europeos protagonizarán un atractivo duelo por los cuartos de final. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de Argentina-Suiza.
Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el Miami Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. En un duelo que promete emociones, ambos seleccionados buscarán meterse entre los cuatro mejores del torneo con sus máximas figuras al frente: Erling Haaland y Harry Kane. El vencedor de este cruce se medirá en semifinales con el ganador del choque entre Argentina y Suiza.
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