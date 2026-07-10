¡Juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Suiza en busca de las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina afrontará este sábado desde las 22 uno de los partidos más importantes del Mundial 2026, cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo, buscará dar otro paso hacia el sueño del bicampeonato y acercarse a la ansiada cuarta estrella. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero, escúchalo en Radio Panorama y viví el minuto a minuto por Somos Deporte - Diario Panorama.

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La Albiceleste llega fortalecida tras protagonizar una inolvidable remontada frente a Egipto en los octavos de final, un triunfo que desató la euforia de los hinchas argentinos y renovó la ilusión de conquistar nuevamente la Copa del Mundo. Además, Scaloni cuenta con todo el plantel a disposición y solo mantiene algunas dudas en la formación titular.

Del otro lado estará una Suiza que viene de eliminar a Colombia en la definición por penales y buscará seguir haciendo historia. El conjunto europeo intentará dejar atrás el duro recuerdo de la goleada sufrida ante Portugal en los octavos de final de Qatar 2022 y meterse por primera vez en muchos años entre los cuatro mejores del certamen.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Datos del partido

Partido: Argentina vs. Suiza

vs. Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026

Cuartos de final del Hora: 22.00 (Argentina)

(Argentina) Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

VAR: Michael Barwegen

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Telefe, TyC Sports y DSports.



