"Úsenla de trapo": la polémica propuesta anti Messi de una tiktoker egipcia que se volvió viral

Un video de TikTok muestra de manera irónica cómo una tiktoker egipcia propone usar la camiseta de Messi tras la eliminación de su país en el Mundial 2026; la publicación se volvió viral y generó miles de reacciones en redes.

Hoy 01:43

Un video publicado por una creadora de contenido egipcia desató la polémica y ya supera los 3,9 millones de “me gusta” en TikTok. En las imágenes, la influencer propone de manera irónica distintos usos para la camiseta de Lionel Messi tras la histórica eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

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En el clip, la tiktoker muestra cómo la camiseta del capitán argentino podría servir como felpudo, trapo para limpiar ventanas o incluso para trapear el piso. La publicación rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios, con usuarios que expresan tanto indignación como humor ante la propuesta.

La influencer también compartió otro video en el que aparece con la camiseta de España y afirma que apoyará a cualquier selección que siga en competencia, siempre con el objetivo de que Argentina no vuelva a consagrarse campeona. En la grabación, exhibe las banderas de los siete equipos que avanzaron a cuartos de final, reflejando un sentimiento que se ha multiplicado entre hinchas de todo el mundo tras la sorprendente remontada de la Scaloneta.

El partido entre Argentina y Egipto fue uno de los más dramáticos del Mundial 2026. Egipto ganaba 2-0 hasta el minuto 79 y parecía asegurar su pase a cuartos, pero Argentina reaccionó en los últimos minutos y anotó tres goles en apenas 13 minutos, convirtiéndose en una de las remontadas más recordadas de la historia de los Mundiales.

El descontento no se limitó a las redes. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, junto a varios futbolistas, criticaron las decisiones arbitrales del francés François Letexier, mientras que la Federación Egipcia presentó una queja formal ante la FIFA por considerar que algunas acciones favorecieron al conjunto argentino.

Este episodio volvió a poner en evidencia un fenómeno recurrente: la presencia de mensajes de hinchas de diferentes países que apoyan a cualquier rival de Argentina a lo largo del torneo. Tras la clasificación a cuartos de final, la tendencia se intensificó, con publicaciones que celebran a los posibles adversarios de la Scaloneta y reflejan el deseo de que Lionel Scaloni no logre su cuarta estrella.