Ya son 12 los muertos por el devastador incendio en España y buscan a 23 personas desaparecidas

El incendio forestal que afecta a la localidad de Los Gallardos, en la provincia española de Almería, dejó al menos 12 personas fallecidas y mantiene a 23 desaparecidas, en lo que ya es considerado el siniestro de este tipo más grave registrado en Andalucía.

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Las llamas consumieron cerca de 4.000 hectáreas y obligaron a evacuar a más de 1.150 vecinos, mientras cientos de efectivos continúan trabajando para contener el avance del fuego en una zona de difícil acceso.

Durante una conferencia de prensa desde el puesto de mando instalado en Turre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó el saldo de víctimas fatales y señaló que existen tres denuncias formales por desaparición, aunque el número de personas cuyo paradero aún se desconoce asciende a 23. Además, indicó que las autopsias se realizarán para avanzar con la identificación de las víctimas.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se habría originado por la caída de un cable del tendido eléctrico sobre una carretera, aunque las autoridades aclararon que aún se trabaja para determinar las responsabilidades. Desde Red Eléctrica informaron que la línea involucrada no pertenece a la empresa.

Los equipos de emergencia explicaron que la geografía de la zona complicó las tareas de extinción, debido a la presencia de numerosos barrancos y viviendas dispersas, lo que dificultó el ingreso de maquinaria pesada y obligó a priorizar la protección de la población.

El operativo desplegado reúne a más de 460 efectivos del Gobierno español, entre personal de la Guardia Civil, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). A ellos se suman 200 militares, cinco aviones hidrantes, tres helicópteros, drones y más de un centenar de vehículos especializados que trabajan de manera coordinada para controlar el incendio.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa realizando inspecciones en viviendas ubicadas dentro del perímetro afectado para descartar nuevas víctimas, aunque hasta el momento no se encontraron más personas fallecidas.

El avance del fuego también provocó importantes complicaciones en la circulación, ya que permanecen cerrados varios tramos de la autovía A-7 y de rutas provinciales. Además, unas 50 personas debieron ser evacuadas preventivamente en la zona de Marchal, en el municipio de Lubrín.

Las autoridades locales explicaron que no se activó el sistema de alerta masiva ES-Alert porque la emergencia requería instrucciones diferentes según cada sector, entre evacuaciones y confinamientos. En su lugar, se optó por un operativo de comunicación directa con los vecinos, teniendo en cuenta además las dificultades de cobertura telefónica en varias áreas rurales.

Los pronósticos indican que una disminución en la intensidad del viento podría favorecer las tareas de los brigadistas durante las próximas horas, aunque la evolución del incendio continúa siendo seguida con máxima preocupación por las autoridades españolas.