La Municipalidad organizará este sabado un homenaje folclórico latinoamericano a la Virgen del Carmen

En el marco del mes de los 473 años de la Madre de Ciudades, se concretará, a las 11.30, la nueva edición de La Tirana, una expresión artística a cargo del Ballet Latinoamericano.

Hoy 20:21

Durante el mediodía del sábado 11, la Municipalidad de la Capital realizará un homenaje a la Virgen del Carmen, con un espectáculo de danzas latinoamericanas, en la semi peatonal 24 de Septiembre, frente a la Catedral Basílica.

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En el marco del mes de los 473 años de la Madre de Ciudades, se concretará, a las 11.30, la nueva edición de La Tirana, una expresión artística a cargo del Ballet Latinoamericano.

El espectáculo está basado en una celebración de carácter religioso realizada en el pueblo chileno de La Tirana, siendo parte la víspera a la procesión del 16 de julio las principales actividades en honor a la Virgen del Carmen, que además es patrona de la ciudad de Santiago del Estero.