Cuti Romero le respondió a Courtois y fue autocrítico antes del cruce con Suiza

El defensor de la Selección Argentina se refirió a los dichos del arquero belga, quien había señalado que el campeón saldrá de la semifinal entre Francia y España.

Hoy 21:40

Cristian “Cuti” Romero habló en la previa del cruce entre la Selección Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, y respondió a las declaraciones de Thibaut Courtois, quien había asegurado que el campeón del torneo saldrá de la semifinal entre Francia y España.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Nosotros estamos enfocados en mañana, va a ser duro y no escuchamos lo que piensa un jugador”, señaló el defensor cordobés, al ser consultado por los dichos del arquero belga tras la eliminación de Bélgica ante la Roja.

En esa línea, el zaguero del Tottenham evitó entrar en polémicas y remarcó que el plantel argentino está concentrado únicamente en el próximo desafío. “Cada uno tiene lo suyo, su manera de pensar, pero nosotros estamos enfocados en mañana”, agregó.

Romero también fue consultado por su gol ante Egipto, que inició la remontada argentina en los octavos de final. Con humor, explicó que su aparición en el área rival no fue una indicación táctica del cuerpo técnico.

“Lo de ir de 9 fue un impulso, son jugadas a las que te lleva el partido por ir 2-0 abajo, no salió del cuerpo técnico. Me llega a ver Scaloni y me mata”, bromeó el Cuti.

Más allá de ese aporte ofensivo, el defensor dejó en claro cuál es su principal responsabilidad dentro del equipo. “Siempre es lindo convertir, pero nuestra tarea es mantener el arco en cero. Me pone contento si colaboro en ataque, pero lo nuestro es defender”, sostuvo.

En ese sentido, Romero fue autocrítico por los últimos partidos de la Selección, que recibió cuatro goles entre los cruces ante Cabo Verde y Egipto. “Estamos bien, hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los últimos dos partidos y nos molesta que nos hagan goles”, reconoció.

De cara al duelo del sábado ante Suiza, el defensor anticipó otro encuentro exigente. “Están siendo todos partidos duros para nosotros, mañana va a ser complicado. Suiza no se la hizo fácil a Colombia y lo dominó. Va a ser un lindo partido, tienen jugadores importantes”, analizó.

También habló Facundo Medina, quien fue titular ante Cabo Verde e ingresó algunos minutos frente a Egipto. El defensor se refirió a su competencia interna con Nicolás Tagliafico y destacó el clima dentro del plantel.

“Me siento bien, tenemos que estar preparados y el cuerpo técnico toma decisiones. Tenemos que dar todo hasta el final”, expresó Medina.

Sobre su relación con Tagliafico, fue claro: “Tengo una relación espectacular con Nico. El primer amistoso que jugué, él me dio todos los consejos. A los que no nos toque jugar, daremos nuestro apoyo desde afuera”.

Medina también remarcó la importancia de ajustar detalles en esta etapa del Mundial. “Hay que corregir errores, es una Copa del Mundo y se define por detalles. Trataremos de acomodar eso. Desde lo físico estamos bien, obviamente que a veces terminás muerto, pero lo mental es más importante que lo físico”, afirmó.

Por su parte, Lisandro Martínez también palpitó el cruce de cuartos y dejó una frase de confianza. “No hay rival que preocupe, estamos pensando en Suiza y en nosotros. Tratar de poder mejorar, empezamos de menos a más y siempre hay que mejorar”, señaló.

El defensor de Manchester United coincidió con Romero en la necesidad de mejorar en defensa. “No nos gusta que nos hagan goles, tenemos que estar más concentrados. Si estamos más concentrados, son goles a evitar; pero es mejor que pase ahora y que nos agarre con los pies bien aferrados”, sostuvo.

Por último, Licha destacó la conexión entre el equipo y los hinchas argentinos. “Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos y creo que hay identificación. Lo vivimos con mucho orgullo”, cerró.

La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado, desde las 22, en Kansas City, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.