Cuándo se enfrentan Francia y España: así es el cronograma de semifinales del Mundial

La Roja y el subcampeón mundial chocarán por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

Hoy 19:51

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y las semifinales ya empiezan a tomar forma. Con Francia y España confirmados entre los cuatro mejores, la Selección Argentina sigue en carrera y buscará superar a Suiza para dar otro paso en la defensa del título.

Las semifinales se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con dos partidos que definirán a los finalistas de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

La primera semifinal ya está confirmada: Francia enfrentará a España el martes 14 de julio, desde las 16.00, hora argentina, en el Dallas Stadium. El equipo español viene de vencer a Bélgica por 2-1, mientras que Francia dejó en el camino a Marruecos.

La segunda semifinal se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, hora argentina, en el Atlanta Stadium. Allí se enfrentarán Noruega o Inglaterra ante Argentina o Suiza, dependiendo de los resultados de los cuartos de final.

La Selección Argentina jugará ante Suiza el sábado 11 de julio, desde las 22.00, en el Kansas City Stadium. Si gana, se meterá entre los cuatro mejores del Mundial y jugará la semifinal del miércoles.

Las semifinales, al igual que todas las rondas eliminatorias, se disputan a partido único. Si hay empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá por penales.

El cronograma de semifinales del Mundial 2026 quedó de la siguiente manera:

Martes 14 de julio

Francia vs. España — 16.00, en el Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza — 16, en el Atlanta Stadium.

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

El estadio fue inaugurado en 2010, cuenta con capacidad para 82.500 espectadores y alberga habitualmente a los New York Giants y New York Jets de la NFL. Además, fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile venció a la Argentina por penales.

Con Francia y España ya instalados en semifinales, todas las miradas argentinas estarán puestas en el cruce ante Suiza, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir avanzando rumbo a otra definición mundialista.