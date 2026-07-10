"Cristiano fue boicoteado por sus compañeros": la dura acusación de un campeón del mundo

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Youri Djorkaeff cuestionó el rendimiento colectivo de Portugal en el Mundial y aseguró que el equipo nunca jugó para potenciar a Cristiano Ronaldo, a quien consideró perjudicado por sus propios compañeros.
Las repercusiones tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 continúan generando debate. Esta vez fue Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998, quien dejó una de las declaraciones más fuertes al analizar el desempeño del conjunto luso. El exmediocampista sostuvo que Cristiano Ronaldo nunca contó con el respaldo futbolístico de sus compañeros y que el equipo terminó perjudicándolo.
En una entrevista con RMC, Djorkaeff aseguró que Portugal no diseñó un funcionamiento pensado para aprovechar las virtudes del histórico delantero. "Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones", afirmó el exjugador francés.
El campeón del mundo también señaló que las características de Cristiano son conocidas desde hace años y que el cuerpo técnico debía tomar una decisión firme respecto de su presencia. A su entender, si el delantero iba a ser parte del equipo, el esquema debía adaptarse a sus condiciones para sacar el máximo provecho de su capacidad goleadora.
"Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre. ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", concluyó Djorkaeff, dejando una crítica directa al planteo de Portugal durante la Copa del Mundo.