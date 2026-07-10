Ajuste de cuentas: fue con su sobrino a una reunión y terminó golpeado y atado a un árbol

Atado de pies y manos, el damnificado estuvo varias horas en Puestito de San Antonio hasta que logró zafarse y pedir ayuda. El acusado actuó con la ayuda y complicidad de dos sujetos.

Hoy 06:39

Un violento episodio fue denunciado en la Comisaría Nº 63 por un joven de 25 años, quien aseguró haber sido brutalmente agredido, maniatado y abandonado atado a un árbol durante al menos cinco horas en una zona montuosa del paraje Puestito de San Antonio.

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La víctima, de apellido Arce, se presentó en la dependencia policial pasadas las 22 del miércoles y relató que el hecho ocurrió el lunes al mediodía, cuando recibió la visita de su sobrino, identificado como Yonathan. Según su testimonio, el acusado lo convenció de acompañarlo hasta un sector ubicado a unos 600 metros de su vivienda, con el argumento de que otras personas querían hablar con él.

Sin embargo, al llegar al lugar, afirmó que fue interceptado por dos sujetos conocidos como “Coni” y “Pato”, amigos de su sobrino, quienes lo atacaron a golpes de puño y con rebenques. Luego, siempre de acuerdo a la denuncia, los agresores lo redujeron, lo ataron y lo dejaron inmovilizado contra un árbol.

El joven aseguró que permaneció en esa condición durante aproximadamente cinco horas, hasta que sus atacantes se retiraron del lugar. Antes de irse, lo habrían amenazado para que no saliera a la calle: “No salgas sino ya vas a ver lo que te va a pasar” y “Te vamos a violar”, según consta en la denuncia.

Finalmente, el damnificado logró desatarse por sus propios medios y regresar a su domicilio. Más tarde decidió radicar la denuncia. En un primer momento, señaló que el ataque estaría relacionado con “problemas de vieja data”, aunque no brindó mayores detalles.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que existen elementos que permitirían presumir que el hecho podría estar vinculado a conflictos en el submundo de las drogas.

El fiscal de turno, Dr. Martín Silva, ordenó que la víctima sea examinada por el médico de Sanidad y dispuso que las actuaciones sean remitidas al Ministerio Público Fiscal. La causa se investiga provisoriamente como lesiones leves y amenazas, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer el trasfondo del hecho.