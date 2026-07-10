Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 12º
X
Espectaculos

Jennifer Garner lidera The Five-Star Weekend, el nuevo drama que mezcla duelo, secretos y amistad

La actriz encabeza una serie cargada de emociones que alterna escenarios entre Los Ángeles y Nantucket, con un elenco de alto perfil y una historia marcada por la pérdida.

Hoy 06:55

Jennifer Garner vuelve a la primera línea del streaming con The Five-Star Weekend, una serie que promete combinar drama, introspección y vínculos complejos en una historia atravesada por el duelo y los secretos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Basada en la novela homónima de Elin Hilderbrand, la ficción sigue a Hollis Shaw, una exitosa influencer gastronómica cuya vida da un giro tras la muerte de su esposo. En busca de respuestas —y también de contención— decide organizar un exclusivo fin de semana en su casa de Nantucket, donde invita a distintas amigas de etapas clave de su vida. Lo que comienza como un reencuentro íntimo pronto se transforma en un espacio cargado de tensiones, revelaciones y heridas abiertas.

Garner encarna a una protagonista que se mueve entre la vulnerabilidad y la fortaleza, en un rol que la vuelve a posicionar en un registro dramático sólido y emocionalmente exigente.

La serie, desarrollada para Peacock por Bekah Brunstetter, apuesta además a un elenco de alto nivel, con nombres como Chloë Sevigny, Regina Hall, Gemma Chan, D’Arcy Carden, Harlow Jane y Timothy Olyphant, quienes completan un grupo de personajes con historias propias que se entrecruzan a lo largo de los episodios.

Jennifer Garner Jennifer Garner

Con ocho capítulos, The Five-Star Weekend fue rodada entre Los Ángeles y la exclusiva isla de Nantucket, logrando una estética que contrasta lo íntimo con lo sofisticado y que acompaña el tono emocional del relato.

En paralelo a su estreno, Garner también dejó en claro su compromiso con la industria local, destacando su preferencia por filmar en Los Ángeles siempre que sea posible. Sin embargo, es la serie la que hoy concentra la atención: un drama coral que pone el foco en las relaciones humanas, las segundas oportunidades y todo aquello que queda sin decir.

Con una trama que combina elegancia, conflicto y sensibilidad, The Five-Star Weekend se perfila como una de las apuestas fuertes de la temporada en streaming.

TEMAS Jennifer Garner
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tras la victoria de Francia, así siguen los cuartos de final del Mundial 2026
  2. 2. Tras permanecer internado en grave estado, murió el trabajador que fue aplastado por una cosechadora
  3. 3. España se mide con Bélgica por un lugar en semifinales del Mundial 2026
  4. 4. El Gobierno prepara una reforma de seguridad inspirada en Estados Unidos y busca enviarla al Congreso
  5. 5. El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el niño argentino fallecido en el terremoto de Venezuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT