Jennifer Lawrence se vuelve viral: fans dicen que "no la reconocen" tras reaparecer un viejo video

Un viejo clip de la actriz reavivó el debate en redes sobre su apariencia, mientras ella ya había respondido a rumores sobre cambios físicos y el paso del tiempo.

Hoy 07:11

Jennifer Lawrence volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por un estreno ni por un nuevo proyecto. Un antiguo fragmento de una entrevista comenzó a circular nuevamente y generó una ola de reacciones de usuarios que aseguraron que “no la reconocieron” a primera vista.

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El video pertenece a su participación en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz. Aunque el material fue publicado originalmente en enero, en los últimos días se viralizó en foros como Reddit, donde cientos de usuarios comentaron sorprendidos por la apariencia actual de la actriz.

Algunos mensajes reflejaron ese desconcierto: “¿Quién es esa?”, “¿Es realmente Jennifer Lawrence?”**, o incluso “Si no lo decía el título, no me daba cuenta”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.

El foco de la discusión se desplazó rápidamente desde el contenido de la entrevista hacia su imagen, algo que no es nuevo en la carrera de la protagonista de Los juegos del hambre. A lo largo de los años, Lawrence ya había enfrentado especulaciones sobre supuestos retoques estéticos.

En 2023, durante una charla con Kylie Jenner, la actriz abordó directamente el tema y explicó que muchos de los cambios que la gente percibe responden simplemente al crecimiento y al paso del tiempo. “Empecé a los 19 años. Crecí, perdí grasa en la cara, y mi rostro cambió porque estoy envejeciendo”, señaló.

También desmintió uno de los rumores más frecuentes: una supuesta cirugía de nariz. “Todos creían que me había operado, pero tengo exactamente la misma nariz”, afirmó. Sin embargo, sí reconoció el uso de tratamientos estéticos como el botox, aunque negó haberse sometido a intervenciones más invasivas.

Paradójicamente, el fragmento viral no tenía relación con su apariencia. En la entrevista, Lawrence hablaba sobre su carrera y recordaba sus dudas antes de aceptar el papel de Katniss Everdeen, el personaje que la convirtió en una estrella global.

En ese momento, explicó que dudaba en sumarse a una franquicia tan grande porque disfrutaba de una etapa más tranquila, enfocada en cine independiente. “Tenía una carrera que me gustaba, hacía películas pequeñas y llevaba una vida bastante normal”, contó.

Jennifer Lawrence

La actriz también compartió su deseo de construir una vida fuera del foco constante de Hollywood, algo que con el tiempo concretó en parte. Hoy es madre de dos hijos junto a su pareja, Cooke Maroney, y mantiene un perfil más bajo en comparación con sus años de mayor exposición.

Mientras tanto, el debate en redes volvió a poner en evidencia un fenómeno recurrente: el escrutinio constante sobre la apariencia de las celebridades. Algunos usuarios defendieron a Lawrence y remarcaron que los cambios físicos son naturales con el paso de los años, mientras que otros continuaron expresando sorpresa.

El caso refleja cómo, incluso años después, una figura como Jennifer Lawrence sigue generando conversación, no solo por su trabajo, sino también por la forma en que el público percibe su evolución personal.