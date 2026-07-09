Tras la victoria de Francia, así siguen los cuartos de final del Mundial 2026

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La Copa del Mundo ya ingresó en su etapa decisiva. los europeos se convirtieron en el primer semifinalista tras vencer a Marruecos, mientras que la Selección Argentina buscará su lugar entre los cuatro mejores frente a Suiza.
El Mundial 2026 ya tiene en marcha los cuartos de final, instancia que reúne a las ocho mejores selecciones del certamen. El primer boleto a las semifinales quedó en manos de Francia, que superó con autoridad 2-0 a Marruecos y ahora espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica. Por su parte, la Selección Argentina llega con el ánimo por las nubes tras la épica remontada frente a Egipto en los octavos de final. El equipo de Lionel Scaloni tendrá una exigente prueba ante Suiza, que dejó en el camino a Colombia tras imponerse en la definición por penales. Si la Albiceleste consigue avanzar, enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega, en busca de un lugar en la gran final del campeonato.
Cuartos de final del Mundial 2026
El Mundial 2026 ya tiene en marcha los cuartos de final, instancia que reúne a las ocho mejores selecciones del certamen. El primer boleto a las semifinales quedó en manos de Francia, que superó con autoridad 2-0 a Marruecos y ahora espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica.
Por su parte, la Selección Argentina llega con el ánimo por las nubes tras la épica remontada frente a Egipto en los octavos de final. El equipo de Lionel Scaloni tendrá una exigente prueba ante Suiza, que dejó en el camino a Colombia tras imponerse en la definición por penales.
Si la Albiceleste consigue avanzar, enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega, en busca de un lugar en la gran final del campeonato.