Tras la victoria de Francia, así siguen los cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene en marcha los cuartos de final, instancia que reúne a las ocho mejores selecciones del certamen. El primer boleto a las semifinales quedó en manos de Francia, que superó con autoridad 2-0 a Marruecos y ahora espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica.

Por su parte, la Selección Argentina llega con el ánimo por las nubes tras la épica remontada frente a Egipto en los octavos de final. El equipo de Lionel Scaloni tendrá una exigente prueba ante Suiza, que dejó en el camino a Colombia tras imponerse en la definición por penales.

Si la Albiceleste consigue avanzar, enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega, en busca de un lugar en la gran final del campeonato.

Cuartos de final del Mundial 2026