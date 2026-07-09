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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 17º
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Somos Deporte

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: horarios del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Tras su gran remontada en Silverstone, el piloto argentino tendrá un fin de semana de descanso antes de afrontar una nueva fecha del campeonato 2026 en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

Hoy 21:38

La Fórmula 1 hará una pausa este fin de semana antes de regresar a la acción con el Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026. La competencia se disputará entre el 17 y el 19 de julio en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, uno de los escenarios más emblemáticos del calendario.

El argentino Franco Colapinto llegará con la confianza en alza luego de protagonizar una gran actuación en Silverstone, donde largó desde el 19° puesto y terminó noveno, completando una remontada de diez posiciones. Además, el piloto de Alpine finalizó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, sumando un resultado muy positivo de cara a la próxima cita.

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026 (hora argentina)

Viernes 17 de julio

  • Práctica Libre 1: 08:30.
  • Práctica Libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

  • Práctica Libre 3: 07:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 10:00.

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