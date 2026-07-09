El subcampeón del Mundo es semifinalista: Francia venció a Marruecos y se mantiene como firme candidato

En el Gillette Stadium de Boston, con goles de Mbappè y Dembèlè, los europeos se impusieron por 2 a 0 en el marco de los cuartos de final. Esperan por España o Bélgica.

Hoy 19:25

Francia confirmó por qué es uno de los grandes candidatos al título y derrotó 2-0 a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps fue ampliamente superior durante los 90 minutos y sacó boleto a las semifinales sin sufrir sobresaltos, en una actuación que dejó en claro la diferencia entre ambos seleccionados.

El conjunto francés manejó la posesión desde el arranque y encontró espacios ante un Marruecos que, a diferencia de otros encuentros, apostó por replegarse y esperar. Aunque Kylian Mbappé desperdició un penal en la primera mitad, Francia nunca perdió el control del partido y siguió generando situaciones frente al arco defendido por Yassine Bono, una de las pocas figuras del equipo africano.

En el complemento llegó el golpe definitivo. Mbappé abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área tras una recuperación alta, mientras que Ousmane Dembélé sentenció el encuentro aprovechando un rápido contraataque para establecer el 2-0. Francia incluso pudo ampliar la diferencia, pero se encontró una y otra vez con las intervenciones de Bono.

Marruecos intentó reaccionar con los cambios y el empuje de sus futbolistas, pero nunca encontró los caminos para inquietar a una defensa francesa que se mostró firme durante toda la noche. Los africanos, que habían sorprendido en ediciones anteriores y llegaban con ilusión, estuvieron lejos de su mejor versión y pagaron caro cada error en la salida.

Con una actuación sólida, Francia se instaló entre los cuatro mejores del Mundial y ahora aguardará por el vencedor del duelo entre Argentina y Suiza para disputar un lugar en la gran final. El conjunto de Mbappé volvió a demostrar su jerarquía y ratificó que sigue siendo uno de los máximos favoritos a levantar la Copa del Mundo.