El oficialismo reconoce dificultades para avanzar con la reforma electoral y la eliminación de las PASO

La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que aún no están garantizados los apoyos necesarios y cuestionó la posibilidad de incorporar colectoras como parte de la negociación con los gobernadores.

Hoy 19:13

El Gobierno nacional enfrenta dificultades para reunir los consensos necesarios que le permitan avanzar con la reforma del sistema electoral, especialmente en lo que respecta a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el oficialismo todavía no cuenta con el respaldo suficiente para impulsar la iniciativa y sostuvo que las negociaciones con gobernadores y distintos espacios políticos continúan abiertas.

La senadora reiteró que el objetivo del Gobierno es eliminar las PASO, al considerar que el mecanismo pierde sentido cuando no existen competencias internas entre candidatos de un mismo partido.

Sin embargo, Bullrich cuestionó una de las alternativas que analiza la Casa Rosada para sumar apoyos, como la incorporación de colectoras electorales. A su entender, ese esquema distorsiona el sistema de votación y representa un retroceso respecto de los cambios que busca impulsar el oficialismo.

Además, manifestó que prefiere avanzar directamente con la eliminación definitiva de las primarias, en lugar de debatir una nueva suspensión temporal, como proponen algunos gobernadores y partidos provinciales.

El proyecto requiere mayorías especiales en el Congreso, por lo que el Ejecutivo necesita sumar respaldos más allá de sus propios legisladores. En el Senado son necesarios 37 votos, mientras que en la Cámara de Diputados se requieren 129 voluntades para aprobar la reforma.

Las negociaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los gobernadores, mientras que Bullrich mantiene conversaciones con senadores de distintos bloques para intentar reunir los apoyos necesarios.

Dentro de la oposición dialoguista tampoco existe una postura unificada. Mientras algunos gobernadores radicales defienden la continuidad de las PASO en sus provincias, otros se muestran dispuestos a discutir una eventual suspensión. En el PRO también persisten diferencias sobre la conveniencia de eliminar las elecciones primarias.

Por el momento, la discusión permanece estancada en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y, según trascendió, no se esperan avances significativos hasta después del receso legislativo de invierno.

En paralelo, la Casa Rosada analiza su estrategia electoral de cara a 2027 y, según distintas versiones, evalúa competir con candidatos propios en varias provincias, dejando de lado la posibilidad de cerrar acuerdos generales con los gobernadores aliados y privilegiando negociaciones particulares según cada distrito.