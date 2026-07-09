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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 18º
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Locales

La Unidad N° 2 del Servicio Penitenciario Femenino participó del desfile por el Día de la Independencia

La formación estuvo encabezada por la oficial adjutor principal Andrea Espeche y recibió el reconocimiento del público durante el acto por los 210 años de la Independencia Argentina.

Hoy 19:37
Servicio Penitenciario Femenino

En el marco de los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la Unidad N° 2 del Servicio Penitenciario Femenino dijo presente en el tradicional desfile cívico-militar desarrollado en la ciudad.

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La formación estuvo a cargo de la oficial adjutor principal Andrea Espeche, quien encabezó el paso del personal penitenciario durante la ceremonia oficial, acompañando al resto de las instituciones que participaron de la celebración patria.

El desempeño de la unidad fue destacado por los asistentes, que acompañaron el paso de las agentes con un cálido aplauso en reconocimiento a la disciplina y el correcto desenvolvimiento demostrado durante el desfile.

La participación del Servicio Penitenciario Femenino formó parte de las actividades organizadas para homenajear un nuevo aniversario de la Independencia Argentina, una jornada que reunió a instituciones civiles, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos y organizaciones de distintos ámbitos en una celebración cargada de simbolismo patriótico.

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