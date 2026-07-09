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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 18º
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Policiales

Tras permanecer internado en grave estado, murió el trabajador que fue aplastado por una cosechadora

Gastón Ledesma, de 28 años, permanecía internado en grave estado en el Hospital Regional "Ramón Carrillo" desde el miércoles, cuando sufrió un grave accidente laboral en la zona de Otumpa.

Hoy 20:06

El joven trabajador Gastón Ledesma, de 28 años, falleció este jueves en el Hospital Regional "Ramón Carrillo" de la ciudad de Santiago del Estero, donde permanecía internado en estado crítico tras haber sufrido un grave accidente laboral.

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Ledesma, domiciliado en Pampa Sommer, provincia del Chaco, había resultado gravemente herido durante una jornada de trabajo en un establecimiento rural de la zona de Otumpa, donde, por causas que son materia de investigación, fue aplastado por una máquina cosechadora.

Luego del accidente, el trabajador fue asistido inicialmente en Quimilí y posteriormente derivado de urgencia al Hospital Regional de la Capital, donde ingresó al sector de Shock Room y permaneció internado mientras era sometido a distintos estudios y tratamientos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, este jueves se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el deceso, la fiscalía interviniente dispuso la realización de la autopsia para establecer las causas precisas de la muerte. Además, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y la recepción de la declaración testimonial del empleador del trabajador, como parte de la investigación destinada a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.

La causa continúa bajo investigación y se procura determinar cómo se produjo el hecho que terminó con la vida del joven trabajador.

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