Mbappé llevó tranquilidad tras la preocupación por su tobillo

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que generó preocupación. Kylian Mbappé, figura del conjunto de Didier Deschamps, pidió el cambio a los 77 minutos del triunfo 2-0 sobre Marruecos tras sentir una molestia en su tobillo derecho. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el propio delantero llevó tranquilidad.

El atacante del Real Madrid, que abrió el marcador y alcanzó los ocho goles en el certamen, recibió una fuerte infracción de Issa Diop durante el segundo tiempo. Minutos más tarde solicitó ser reemplazado por Jean-Philippe Mateta y fue atendido por el cuerpo médico en el banco de suplentes, donde le aplicaron hielo en la zona afectada.

Tras el partido, Mbappé explicó que la sustitución fue únicamente por precaución y minimizó la situación. "Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos", aseguró el capitán francés, dejando en claro que el golpe fue el motivo de su salida y no una lesión de gravedad.

Además de llevar tranquilidad, el delantero volvió a ser decisivo para su selección. Con su tanto frente a Marruecos alcanzó los ocho goles en el Mundial, igualando a Lionel Messi como máximo artillero de esta edición. A su vez, llegó a 20 conquistas en Copas del Mundo, quedando a apenas un gol del récord histórico que posee el capitán argentino.

Ahora, Francia ya piensa en las semifinales, donde buscará dar otro paso rumbo al título y tomarse revancha de la final perdida en Qatar 2022. El conjunto de Deschamps espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival.