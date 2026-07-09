Comenzaron los cuartos de final del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores: los resultados

La fase decisiva del Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora" se puso en marcha este jueves con cuatro encuentros disputados en la cancha de Central Argentino. Central Córdoba y Sarmiento fueron los grandes protagonistas de la jornada.
Las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzaron este jueves 9 de julio a disputar los cuartos de final del Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora", instancia en la que los mejores equipos de cada categoría buscan un lugar en las semifinales. La actividad se extenderá durante tres jornadas y tendrá como sedes las canchas de Central Argentino, Sportivo Fernández y Unión Santiago.
En la jornada inaugural, Central Córdoba tuvo una destacada actuación. En Séptima División, el Ferroviario superó 2-0 a Mitre Amarillo y se metió entre los cuatro mejores. Además, logró avanzar tanto en Octava como en Novena División luego de igualar 0-0 y 1-1, respectivamente, frente a Sarmiento, beneficiándose por la ventaja deportiva establecida en el reglamento.
El único encuentro que tuvo un claro vencedor fue el correspondiente a la Décima División, donde Sarmiento goleó 5-1 a Güemes y selló su clasificación a las semifinales con una sólida actuación.
Cancha: Central Argentino
Cancha: Sportivo Fernández
Cancha: Central Argentino
Cancha: Unión Santiago