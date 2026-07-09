Comenzaron los cuartos de final del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores: los resultados

La fase decisiva del Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora" se puso en marcha este jueves con cuatro encuentros disputados en la cancha de Central Argentino. Central Córdoba y Sarmiento fueron los grandes protagonistas de la jornada.

Hoy 22:12

Las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzaron este jueves 9 de julio a disputar los cuartos de final del Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora", instancia en la que los mejores equipos de cada categoría buscan un lugar en las semifinales. La actividad se extenderá durante tres jornadas y tendrá como sedes las canchas de Central Argentino, Sportivo Fernández y Unión Santiago.

En la jornada inaugural, Central Córdoba tuvo una destacada actuación. En Séptima División, el Ferroviario superó 2-0 a Mitre Amarillo y se metió entre los cuatro mejores. Además, logró avanzar tanto en Octava como en Novena División luego de igualar 0-0 y 1-1, respectivamente, frente a Sarmiento, beneficiándose por la ventaja deportiva establecida en el reglamento.

El único encuentro que tuvo un claro vencedor fue el correspondiente a la Décima División, donde Sarmiento goleó 5-1 a Güemes y selló su clasificación a las semifinales con una sólida actuación.

Programación de los cuartos de final

Jueves 9 de julio

Cancha: Central Argentino

Séptima División | Central Córdoba 2-0 Mitre Amarillo.

Central Córdoba 2-0 Mitre Amarillo. Octava División | Central Córdoba 0-0 Sarmiento. (avanza Central por ventaja deportiva)

Central Córdoba 0-0 Sarmiento. (avanza Central por ventaja deportiva) Novena División | Central Córdoba 1-1 Sarmiento. (avanza Central por ventaja deportiva)

Central Córdoba 1-1 Sarmiento. (avanza Central por ventaja deportiva) Décima División | Güemes 1-5 Sarmiento.

Viernes 10 de julio

Cancha: Sportivo Fernández

Séptima División | 8.30: Independiente de Fernández vs. Mitre.

Independiente de Fernández vs. Mitre. Octava División | 10.00: Mitre Negro vs. Independiente de Beltrán.

Mitre Negro vs. Independiente de Beltrán. Novena División | 11.30: Mitre Negro vs. Sportivo Fernández.

Mitre Negro vs. Sportivo Fernández. Décima División | 12.50: Vélez de San Ramón vs. Sportivo Fernández.

Cancha: Central Argentino

Novena División | 8.30: Vélez de San Ramón vs. Mitre Amarillo.

Vélez de San Ramón vs. Mitre Amarillo. Octava División | 9.50: Güemes vs. Mitre Amarillo.

Güemes vs. Mitre Amarillo. Décima División | 11.20: Comercio vs. Mitre Amarillo.

Comercio vs. Mitre Amarillo. Séptima División | 12.40: Comercio vs. Sarmiento.

Sábado 11 de julio

Cancha: Unión Santiago