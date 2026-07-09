Invitan a estudiantes santiagueños a participar de la 31° Olimpíada de Energía y Ambiente

El certamen, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), está destinado a alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas de todo el país. La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

Hoy 22:48

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes santiagueños de nivel secundario para participar de la 31° Olimpíada de Energía y Ambiente, un certamen nacional que busca fomentar el conocimiento sobre la energía, el medio ambiente y los desafíos que plantea el desarrollo sostenible.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta está abierta a todos los alumnos regulares de escuelas secundarias públicas y privadas de la Argentina y premia a quienes demuestren mayores conocimientos sobre temas de gran relevancia en la actualidad.

Entre los contenidos que aborda la competencia figuran las formas de la energía, las fuentes renovables y no renovables, la generación eléctrica, la matriz energética del país y del mundo, así como los escenarios energéticos previstos para las próximas décadas.

Asimismo, la Olimpíada pone especial énfasis en la relación entre la energía y el medio ambiente, incluyendo aspectos como el impacto ambiental, el cambio climático, los acuerdos internacionales y las distintas formas de mitigación, entre ellas el uso responsable y eficiente de la energía.

El certamen se desarrollará a través de cuatro instancias eliminatorias: local, zonal, regional y final. Los tres mejores estudiantes serán premiados, al igual que sus docentes y las instituciones educativas a las que representan.

La Olimpíada fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y por las carteras educativas de diversas provincias.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de julio de 2026. Toda la información sobre el concurso, el formulario de inscripción, los datos de contacto y la bibliografía recomendada se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Olimpíada: https://olimpiada.iapg.org.ar/.