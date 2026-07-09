Los Pumas ya tienen equipo para recibir a Gales en San Juan

Felipe Contepomi confirmó la formación para el duelo de este sábado por el Nations Championship. El seleccionado argentino buscará recuperarse tras la derrota frente a Escocia.

Hoy 00:11

Los Pumas ya tienen todo definido para afrontar un nuevo compromiso en el Nations Championship. Luego de la caída 47-38 ante Escocia en Córdoba, el entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación para recibir este sábado a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario, con cinco modificaciones respecto al equipo que salió a la cancha en el debut.

Las variantes serán los ingresos de Boris Wenger por Mayco Vivas, Tomás Rapetti por Pedro Delgado, Marcos Kremer por Pablo Matera, Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró. El cuerpo técnico apuesta a mantener el poder ofensivo mostrado ante Escocia, aunque con una mayor solidez defensiva para volver a la victoria.

La jornada también tendrá un condimento especial para el rugby argentino, ya que Guido Petti disputará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas. El segunda línea formado en el SIC se convertirá en el sexto jugador en alcanzar esa marca, sumándose a Pablo Matera (122), Julián Montoya (118), Agustín Creevy (110), Nicolás Sánchez (104) y Matías Alemanno (100).

El historial favorece a Gales, que ganó 15 de los 26 enfrentamientos entre ambos seleccionados, mientras que Argentina suma 9 triunfos y hubo 2 empates. Sin embargo, los antecedentes recientes son alentadores para el conjunto nacional: el recordado 29-17 en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, que clasificó a Los Pumas a las semifinales, y el 52-28 en Cardiff durante la ventana internacional de noviembre de 2025.

La formación de Los Pumas

Titulares:

Boris Wenger Julián Montoya (capitán) Tomás Rapetti Guido Petti Matías Alemanno Santiago Grondona Marcos Kremer Joaquín Oviedo Gonzalo García Tomás Albornoz Mateo Carreras Justo Piccardo Lucio Cinti Bautista Delguy Santiago Carreras

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.