El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el niño argentino fallecido en el terremoto de Venezuela

Blanca Martínez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de su hijo.

Hoy 18:40

Blanca Martínez, la mamá del nene argentino Lucas Gámez fallecido en el doble terremoto que sacudió el 24 de junio a Venezuela, expresó todo su dolor en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

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“Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, escribió en su posteo, junto a una fotografía en la que se la ve con su hijo en una playa.

El cuerpo de Lucas fue hallado junto a los de sus abuelos en uno de los edificios colapsados en La Guaira, el estado devastado por los sismos, después de dos semanas de búsqueda.

Qué dijo la mamá de Lucaz Gamez

En un extenso mensaje, Blanca afirmó: “Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de Maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla”

Blanca Martinez es psicóloga especializada en pacientes con enfermedades oncológicas.

“Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo, es que voy a reencontrarme contigo en algún momento mi príncipe", señaló.

Además, escribió: “Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuando. Pero lo haré!! Te amo hijo. Dios dame las fuerzas”.

Blanca Martínez y su esposa, Marco Gámez, son venezolanos y vivieron durante varios años en la Argentina, donde nació Lucas. La familia volvió a su país en enero pasado.

El día de los terremotos, feriado en Venezuela, el pequeño había ido a pasar el día a la playa en la casa de sus tíos en La Guaira.

Desde entonces, los dos padres montaron un campamento en el lugar de la tragedia a la espera de novedades mientras se realizaban las tareas de rescate, de la que participaron especialistas argentinos.

Lamentablemente, el miércoles se conoció la peor de las noticias cuando su cuerpo fue recuperado entre los escombros.