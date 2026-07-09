Descubre el túnel de viento en China que simula volar sin paracaídas

En el Monte Songshan, China, un túnel de viento permite a los visitantes experimentar la sensación de volar a 15 metros de altura sin necesidad de un paracaídas.

Hoy 19:01

En el emblemático Monte Songshan, conocido como el 'Centro del Cielo y la Tierra', se encuentra un revolucionario túnel de viento vertical que ha capturado la atención de miles de personas en las redes sociales. Este innovador espacio no solo actúa como una atracción turística, sino que también es el escenario del espectáculo 'Flying Dream', donde más de 200 maestros de kung-fu y bailarines desafían la gravedad ante la mirada asombrada de los asistentes.

El diseño de este túnel se caracteriza por su vanguardia, combinando dos áreas principales: una zona abierta donde acróbatas profesionales se elevan hasta 15 metros de altura, realizando impresionantes piruetas impulsadas por potentes chorros de aire. Existe también un espacio seguro destinado a entusiastas del vuelo, permitiendo a cualquier persona experimentar la sensación de caída libre sin necesidad de saltar desde un avión.

La experiencia de volar, que simula a la perfección la sensación de un paracaidista en pleno descenso, tiene un costo que varía entre $50 y $100 dólares por una sesión de 2 minutos. Aunque el tiempo parece breve, la intensidad de la adrenalina y la fuerza del viento hacen que esos 120 segundos sean verdaderamente inolvidables.

Los organizadores del evento destacan que 'es una fusión innovadora entre la ingeniería moderna y las tradiciones milenarias', lo que resalta la importancia cultural y tecnológica de esta atracción. El túnel se ha convertido en un punto de encuentro para influencers y aventureros que buscan capturar el video perfecto volando sobre las sagradas montañas de China.

La singularidad de este lugar también radica en su capacidad para atraer a un público diverso, desde profesionales del espectáculo hasta simples curiosos que desean experimentar la emoción de volar. ¿Te atreverías a subir y vivir esta experiencia, o prefieres observar a los monjes voladores desde abajo?

Para más información sobre la programación y horarios, puedes consultar la página de Red Uno Play y planificar tu visita al fascinante túnel de viento en el Monte Songshan.