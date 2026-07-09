Declaró la niñera de Jesica Cirio y negó haber visto el vestidor donde se habría grabado el video de los dólares

La empleada de la conductora prestó testimonio ante la Justicia en la causa que investiga a Martín Insaurralde y a su exesposa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Hoy 19:15

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde y a su exesposa, Jesica Cirio, sumó un nuevo testimonio con la declaración de Milagros Ayelén Escudero, la niñera de la hija de la expareja.

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La joven, de 27 años y aún empleada de la modelo, declaró como testigo ante el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, quienes llevan adelante la causa. Durante su exposición, aseguró que nunca ingresó al dormitorio principal de la vivienda que la pareja ocupaba en San Vicente y, por ese motivo, afirmó que no conoce el vestidor donde presuntamente fue grabado un video en el que aparecen fajos de dólares.

Según manifestó, su trabajo se desarrollaba exclusivamente en la planta baja de la propiedad, donde se encontraban los espacios destinados a Chloe, la hija de Cirio e Insaurralde. En consecuencia, sostuvo que no podría describir el vestidor, ya que jamás accedió a ese sector de la casa.

Escudero también declaró haber visto las imágenes difundidas por los medios, aunque aseguró que no recuerda haber observado dentro de la vivienda algunos de los objetos que aparecen en el video, entre ellos una valija, gorras y prendas de vestir.

Además, la testigo aportó información sobre otras personas que trabajaban en la propiedad, mencionando a un chofer, un electricista y dos empleadas de limpieza. También indicó que, cuando ella no podía cumplir con sus tareas, era reemplazada por otra cuidadora identificada como "Meli" o Melisa.

La Justicia intenta localizar a esa exempleada, ya que consideran que podría aportar información sobre los ambientes de la casa, en especial sobre el vestidor que quedó bajo la lupa de los investigadores.

Durante su declaración, la niñera también relató algunos viajes en los que acompañó a la familia, entre ellos un viaje al Mundial de Qatar junto a Jesica Cirio y otro a Bariloche en el que también participó Martín Insaurralde. Asimismo, confirmó que continúa desempeñándose como cuidadora de la hija de la conductora en su actual domicilio de Nordelta.

En paralelo, los investigadores avanzan con distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular de Cirio para determinar si conserva el video bajo investigación y un peritaje contable sobre el patrimonio de Insaurralde, cuyo resultado será clave para establecer si puede justificar el incremento de sus bienes.