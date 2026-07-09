Especialista disertará sobre el Paradigma de la Punibilidad temprana ante el bloque de constitucionalidad

En septiembre próximo entrará en vigencia plena la Ley N° 27.801, que cambiará la edad de imputabilidad en el país y el paradigma penal sobre minoridad.

Hoy 20:14

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, será el expositor en la conferencia "“El Paradigma de la Punibilidad Temprana ante el Bloque de Constitucionalidad” Fracturas Sistémicas, Neurociencia Forense y Control de Convencionalidad en la Ley N° 27.801 del Régimen Penal Juvenil Argentino".

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La actividad tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, el jueves 16 de julio, a partir de las 16 horas y es organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santiago del Estero.

La propuesta académica constituye una oportunidad clave para preparar y profundizar el conocimiento de los operadores judiciales y personas vinculadas con la minoridad, antes de la plena implementación del nuevo marco jurídico aplicable a adolescentes en conflicto con la ley penal.

Cabe destacar que el Dr. Llugdar es especialista en la materia, dado que su curriculum cuenta con el Certificate of Advanced Studies (CAS) de la Universidad de Ginebra (Suiza) en Justicia Juvenil e Interdisciplinariedad.

En su disertación, el catedrático abordará las fracturas sistémicas del actual régimen de responsabilidad penal juvenil, los desafíos de la punibilidad temprana y las herramientas interdisciplinarias necesarias para construir una justicia de adolescentes más efectiva, humana y conforme a los estándares constitucionales e internacionales.

Si bien en los últimos años se menciona frecuentemente el aporte de la neurociencia al Derecho Penal Juvenil, poco se ha desarrollado de manera concreta y aplicada en la Argentina.

Por lo tanto, esta iniciativa busca cerrar esa brecha, analizando de forma rigurosa cómo las evidencias neurocientíficas deben dialogar con el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad en la aplicación de la Ley Nacional Nº 27.801, próxima a entrar en plena vigencia.

Los interesados en participar, deben confirmar su inscripción hacienco click aquí.