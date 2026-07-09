La Municipalidad invitó al Festival Sustentable que se realizará este fin de semana en el Parque del Encuentro

El evento se realizará los días sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026, a partir de las 15 horas, en el Parque del Encuentro.

Hoy 20:42

La Municipalidad de la Capital invitó a participar de la 7ª edición del Festival Sustentable "Encuentro en el Parque", en el marco del mes de celebraciones por los 473 años de la Madre de Ciudades, que se realizará los días sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026, a partir de las 15 horas, en el Parque del Encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento, con entrada libre y gratuita, se ha consolidado como uno de los espacios culturales, recreativos y ambientales más importantes de la ciudad, promoviendo la conciencia ecológica, el desarrollo local y el encuentro comunitario en un entorno al aire libre.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales con bandas y DJs en vivo, una amplia propuesta gastronómica a través de food trucks, una feria de emprendedores locales y diversas actividades orientadas a la sustentabilidad, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

El festival además busca fortalecer el trabajo de productores y emprendedores de la economía local, generar espacios de integración social y fomentar hábitos responsables con el ambiente mediante actividades recreativas y educativas para todas las edades.