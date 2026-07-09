La intendente y el secretario destacaron la importancia del federalismo en el 210° aniversario de la Independencia nacional

Ambos participaron del acto y el Tedeum por el 210° aniversario de la Independencia argentina que se celebraron en plaza Libertad y en Catedral Basílica.

Hoy 20:44

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, participaron del acto y el Tedeum por el 210° aniversario de la Independencia argentina que se celebraron en plaza Libertad y en Catedral Basílica, encabezados por el gobernador Elías Suárez.

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Las autoridades municipales participaron del izamiento de la enseña nacional junto al senador nacional, Gerardo Zamora, y al vicegobernador, Carlos Silva Neder, y luego del Tedeum que fue celebrado por el cardenal monseñor Vicente Bokalic.

También asistieron del tradicional chocolate y del desfile cívico militar del 9 de julio, que contó con el acompañamiento de vecinos.

“Como lo decía Monseñor Bokalic, no hay que construir muros en una comunidad para poder pensar que la patria somos todos y que haciendo un homenaje a quienes pensaron hace más 200 años lo importante que era independizarnos para construir esta República Argentina”, destacó la intendente.

Asimismo, remarcó que se necesita un estado con mas federalismo, con más compromiso y justicia y sostuvo que es un esfuerzo de todos, en donde es importante trabajar en esa misma línea de acción para construir la patria grande que nos contiene a todos.

Por su parte, Benavente resaltó que es un día muy importante para la patria, que invita a llegar a un consenso entre todos los argentinos para que podamos salir adelante como país federal.