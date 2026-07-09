Colegio La Asunción celebró el Día de la Independencia y sus 75 años con una declaración de interés provincial

La institución educativa reunió a estudiantes, familias y autoridades en un emotivo acto que incluyó inauguración de un patio y espectáculos artísticos.

Hoy 19:00

En un acto cargado de emoción por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el Colegio La Asunción de Santiago del Estero celebró la fecha patria y, a su vez, sus 75 años de trayectoria educativa en los niveles Inicial y Primario. La ceremonia contó con la participación de estudiantes, familias, docentes, egresados y autoridades provinciales.

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Durante la jornada, las diputadas Patricia Berttini y Anahí Coronel entregaron a las autoridades del colegio la Declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, que reconoció la conmemoración de los 75 años de la institución como de interés provincial, cultural y educativo, destacando su aporte histórico a la formación de generaciones de santiagueños.

Uno de los momentos más significativos fue la inauguración del Patio Madre Elmina, un espacio de encuentro y convivencia que rinde homenaje a Elmina Paz de Gallo, cuya trayectoria sigue inspirando la misión educativa del colegio. El nuevo patio busca fortalecer los vínculos comunitarios y promover la fraternidad entre estudiantes, docentes y familias.

La celebración incluyó un colorido despliegue artístico a cargo de los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Hubo un carnavalito, una representación teatral de los hechos históricos de Tucumán en 1816 y la interpretación de danzas tradicionales argentinas, como forma de rendir homenaje a los próceres de la Independencia.

Con este acto, el Colegio La Asunción reafirma su compromiso con la formación integral de los estudiantes, promoviendo el conocimiento de la historia, el amor por la patria y los valores educativos que han guiado a la institución durante sus 75 años de actividad, consolidando un legado educativo que sigue vigente en la comunidad santiagueña.

Colegio La Asunción