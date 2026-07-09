España se mide con Bélgica por un lugar en semifinales del Mundial 2026

La Roja y los Diablos Rojos se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final. El ganador se medirá con Francia, que ya eliminó a Marruecos.

Hoy 07:00

El Mundial 2026 continúa con su etapa decisiva y este viernes desde las 16.00 será el turno de España y Bélgica, que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final en el Estadio Los Ángeles. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del certamen y enfrentar en semifinales a Francia, que ya selló su clasificación tras vencer 2-0 a Marruecos.

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España llega como uno de los principales candidatos al título. Tras un debut sin goles frente a Cabo Verde, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente levantó su nivel y finalizó primero en el Grupo H gracias a las victorias sobre Arabia Saudita y Uruguay. Luego goleó a Austria en los dieciseisavos de final y, en octavos, superó por la mínima a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino. Además, Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos, es una de las grandes cartas ofensivas del equipo español.

Por el lado de Bélgica, el camino fue mucho más sufrido. Los dirigidos por Rudi García comenzaron con empates frente a Egipto e Irán, pero una goleada sobre Nueva Zelanda les permitió quedarse con el primer puesto de su grupo. En la fase eliminatoria protagonizaron una remontada épica ante Senegal, al que vencieron 3-2 tras ir perdiendo por dos goles, y posteriormente eliminaron con autoridad a Estados Unidos con un contundente 4-1.

Con dos selecciones repletas de figuras y con aspiraciones de llegar a la final, el choque promete ser uno de los grandes partidos del torneo. España intentará volver a una semifinal mundialista, mientras que Bélgica buscará repetir la histórica campaña de Rusia 2018 y seguir soñando con la primera Copa del Mundo de su historia.

Probables formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

Datos del partido