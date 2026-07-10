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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 14º
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Detención de tres personas por robo a prestamista en Orán

Tres personas han sido detenidas en Orán, Salta, acusadas de robo calificado con uso de arma, y se encuentran bajo prisión preventiva.

Hoy 01:23

En una reciente audiencia, el juez de Orán, Héctor Fabián Fayos, dictó prisión preventiva para tres individuos relacionados con un caso de robo calificado.

Los detenidos incluyen a dos hombres de 23 y 30 años, así como a una joven de 18 años, todos imputados por su participación en el crime que involucró el uso de un arma.

El juez ordenó el traslado de los dos hombres a la Alcaidía de Orán, mientras que la joven permanecerá bajo arresto domiciliario.

La denunciante, quien trabaja como prestamista, relató que recibió una llamada alertando sobre el robo en su vivienda.

En el momento del asalto, sus dos hijos y tres nietos estaban al cuidado de su nuera, cuando dos encapuchados forzaron el ingreso y amenazaron a su hijo de 12 años, exigiendo información sobre el dinero.

Los asaltantes lograron llevarse treinta millones de pesos en efectivo, así como cuatro teléfonos celulares, antes de huir del lugar.

La denunciante añadió que las cámaras de seguridad del lugar registraron el ingreso de los acusados, aunque algunas cámaras habían sido apagadas, lo que dificulta la investigación.

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