El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 10 de julio: anuncian una máxima de 20°C y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en la ciudad de Santiago del Estero, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas agradables durante la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Durante la madrugada se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana y la tarde las condiciones serán de algo a parcialmente nublado, cerrando la noche con cielo mayormente nublado.

En cuanto al viento, soplará del sector sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante gran parte del día. Además, el organismo no prevé precipitaciones para ninguna de las franjas horarias.

¿Cómo estará el tiempo el sábado?

Para el sábado, el SMN pronostica un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de 22°C.

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y volverá a mostrarse parcialmente cubierto hacia la noche.

Al igual que el viernes, no se esperan precipitaciones y los vientos serán leves, predominando del sector sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, aunque durante la tarde podrían disminuir hasta ubicarse entre 0 y 2 km/h.