La ONU advirtió que junio fue el mes con más víctimas civiles en Ucrania desde 2022

El organismo informó que al menos 265 civiles murieron y otras 1.816 personas resultaron heridas durante junio por los ataques rusos. Mientras tanto, Estados Unidos enviará nuevos misiles Patriot para reforzar la defensa aérea ucraniana.

Hoy 01:10

Al menos 265 civiles murieron y otras 1.816 personas resultaron heridas en Ucrania durante junio como consecuencia de los ataques lanzados por Rusia, según informó este jueves Naciones Unidas. La cifra representa el mayor número combinado de víctimas civiles registrado en un solo mes desde las primeras etapas de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La advertencia fue presentada ante el Consejo de Seguridad por la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, quien explicó que los datos recopilados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) muestran un aumento sostenido del impacto de la guerra sobre la población civil.

Aunque el balance definitivo correspondiente a junio será publicado a finales de julio, la funcionaria señaló que las cifras preliminares ya superan las registradas en mayo, que hasta ahora había sido el mes con más víctimas civiles desde abril de 2022.

“Esta preocupante tendencia aparentemente continúa en julio”, afirmó DiCarlo al referirse a las recientes oleadas de bombardeos rusos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas.

La representante de Naciones Unidas explicó que, solo durante la última semana, Rusia lanzó tres ataques aéreos de gran escala contra distintos centros urbanos, muchos de ellos densamente poblados, lo que incrementó el número de muertos y heridos entre la población no combatiente.

DiCarlo recordó además que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques dirigidos contra civiles y bienes de carácter civil.

“Cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil, dondequiera que ocurra, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato”, sostuvo ante el Consejo de Seguridad.

Desde el inicio de la invasión rusa, la ONU ha verificado la muerte de al menos 16.402 civiles en Ucrania, entre ellos 802 niños. Además, otras 48.428 personas resultaron heridas, incluidos 2.948 menores de edad.

El organismo internacional advirtió que esas cifras corresponden únicamente a los casos que pudieron ser confirmados de manera independiente y que el número real de víctimas probablemente sea considerablemente mayor debido a las dificultades para acceder a numerosas zonas afectadas por los combates.

DiCarlo indicó también que continúan registrándose víctimas tanto en los territorios ucranianos ocupados por Rusia como dentro del propio territorio ruso. Sobre este último punto, explicó que las autoridades de Moscú reportaron la muerte de 250 civiles y 1.596 heridos durante los primeros seis meses de 2026, aunque Naciones Unidas señaló que no dispone de elementos suficientes para verificar esos datos.

Sistema de misiles Patriot

Mientras continúan los ataques, Ucrania busca reforzar sus sistemas de defensa aérea para reducir el impacto de los bombardeos rusos sobre las ciudades.

El presidente Volodimir Zelensky anunció que Estados Unidos enviará en los próximos días un nuevo lote de misiles interceptores destinados a los sistemas Patriot, considerados uno de los principales recursos para neutralizar misiles balísticos y otras amenazas aéreas.

“En los próximos días recibiremos un envío de Estados Unidos”, declaró el mandatario ucraniano al informar sobre los resultados de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, donde mantuvo una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Zelensky añadió que también alcanzó acuerdos con varios gobiernos europeos para ampliar el suministro de municiones destinadas a esos sistemas defensivos.

“No hay fechas todavía, pero habrá PAC-3 adicionales”, indicó en referencia a uno de los modelos de misiles interceptores utilizados por las baterías Patriot.

El presidente ucraniano explicó además que su gobierno pretende avanzar en la producción nacional de ese tipo de armamento mediante acuerdos de cooperación con Washington.

“Ahora es muy importante que nuestros grupos técnicos empiecen a trabajar en esto de inmediato para que podamos obtener las licencias lo antes posible y comenzar la producción en Ucrania”, afirmó.

En paralelo, Kiev impulsa junto con ocho países europeos el proyecto Freya, una iniciativa destinada a desarrollar un sistema de defensa antiaérea propio con capacidades comparables a las de los Patriot.

Según Zelensky, el programa busca fortalecer la industria de defensa ucraniana y mejorar la capacidad del país para responder a los continuos ataques con misiles y drones lanzados por Rusia contra infraestructura crítica y centros urbanos.